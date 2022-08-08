美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日旋風訪台，也引發共軍在台海周邊軍演，中華民意研究協會今（8日）公布民調，「裴洛西來訪，藍綠支持者看法兩極」，其中面對美中台關係，64.2％台灣民眾認為應該與美中都保持友好的關係；另外，有74.7％民眾支持國防部研擬中的「恢復徵兵制，並將義務役延長為1年。」

調查是由中華民意研究協會（兩岸民意與政策研究中心），委託艾普羅行銷市場研究公司執行，針對全國年滿20歲以上的成人進行電話訪問。民調結果顯示，53.7％民眾認為裴洛西此行對台美實質關係有幫助，也有27.4％民眾認為沒有幫助。但是國民黨支持者，有51.2％認為對台美實質關係沒有幫助，反觀民進黨支持者則有88.3％認為有幫助。

有人認為，裴洛西訪問台灣，「只對執政黨有利，一般民眾根本沒有感覺，」35.7％表示認同，也有47.7％不認同。國民黨支持者66.6％表示認同這樣的說法，反觀民進黨支持者則有76.4％反對這樣的看法，無政黨傾向民眾32.7％表示認同，44.0％表示反對。

面對美中台關係，64.2％台灣民眾認為應該與美中都保持友好的關係，22.4％認為台灣應該親美，僅有3.0％認為應該親中。國民黨支持者有71.2％主張與美中都保持友好的關係，民進黨支持者則有51.1％認為應該親美，但也有45.4％認為應該與美中都保持友好的關係，無政黨傾向民眾則有將近7成（69.2％）認為應該與美中都保持友好的關係。

此外，台灣民眾對於中共的軍事演習「處之泰然」，有60.1％表示不擔心兩岸會有進一步的軍事衝突，有34.0％表示擔心；台灣民眾對於強化兵役制度也有共識，74.7％支持國防部研擬中的「恢復徵兵制，並將義務役延長為一年」，僅有12.8％表示反對，而且黨派與年齡對於這個問題的看法差異不大

民調結果，多數民眾認為，美國是最後的贏家，持這樣觀點的比例為46.9％，認為台灣是贏家的比例為20.7％，無政黨傾向的民眾，有45.8％認為美國是贏家，12.5％認為是台灣，也有18.0％認為沒有贏家。

調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，電話後2碼隨機取代，以涵蓋未登記之住宅電話。訪問期間自2022年8月3日至5日，共成功訪問1074份有效樣本，在95％的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0％之間。