南韓知名女團T-ara成員孝敏，出道時便以精緻的臉蛋與凹凸有致的火辣身材而受到矚目，她也經常透過社群媒體與粉絲互動，並分享私底下的火辣穿搭，使她即使沒有推出新作品，IG仍吸引超過322萬人追蹤。而昨（7）日她再度於社群媒體上更新近況，曬出一系列的泳裝辣照，令網友大噴鼻血。

孝敏昨日在IG上，雖只PO出「summer」夏天的英文單字，但附上的一系列照片中，只見她身穿黑色的綁帶高衩泳裝，領口深V的性感設計使她飽滿美胸及S型好身材呼之欲出，令網友看了直呼「辣到受不了」、「姊姊的身材真是辣到不行」、「我的性感女神」、「太喜歡這套了」、「身材好棒」、「有腰、有胸又有臀」吸引超過5.7萬人按讚。

而不久前孝敏才在IG上曬出另外一組泳裝照，當時的她身上穿著一件綠色的斜肩泳裝，領口深U及腰部挖洞的性感設計，使她完美的身材曲線一覽無遺；而其中一張由下往上拍的邪惡視角，更讓她原本就修長的美腿顯得更加細長，同樣電暈一票粉絲，直呼「太辣了」 。

事實上，擁有167公分高䠷身材的孝敏，出道多年憑著亮麗外表與魔鬼身材深受粉絲喜愛，加上絕佳的穿衣品味，讓她經常受邀出席各種活動，是不少廠商喜愛的時尚寵兒。而今年初孝敏才被媒體拍到與小3歲的足球選手黃義助「遠距熱戀」，沒想到戀情卻因此見光死，認愛短短2個月就宣布分手，令粉絲感到相當可惜。