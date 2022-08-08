隨著年底的九合一大選日期步步逼近，民進黨新北市長參選人林佳龍近日也勤跑地方造勢，今(8)日在民進黨三重、蘆洲立委林淑芬，以及在地議員、議員參選人的陪同下，前往新北市蘆洲區的保和宮及湧蓮寺參香祈福；林佳龍說，大兒子已滿20歲，今年可以投下人生第一張選票，他還主動將戶籍遷到新北，也盼年底18歲公民權修憲案能過關。

林佳龍表示，自己是出外打拚的雲林子弟，蘆洲、三重埔也有許多出身雲林的鄉親，每次到這裡都感到格外親切，新北市很多人的新故鄉、是希望的所在，希望有機會能為市民來服務。

林佳龍也提及自己在交通部長任內的行政經驗，用國土規劃的宏觀視野解決新北交通問題，並強調在民進黨政府中央執政下，包括對基礎建設、社會福利的支持，能讓新北市未來發展更有前途。

上午參香行程，包括立委林淑芬，新北市議員陳啟能、李坤城、李余典、李倩萍、彭佳芸，市議員參選人邱婷蔚、顏蔚慈都陪同林佳龍出席；林淑芬也細數林佳龍在部長任內政績，無論是爭取捷運環狀線、輕軌等建設經費，都是對未來蘆洲人口的成長做準備，林淑芬不僅表達感謝、也大讚林佳龍是一個有眼光、有遠見、有前瞻思維的部長，希望蘆洲鄉親一起給林佳龍一個機會。

今天正巧是父親節，林佳龍也提到，父親在自學者從政那年離世，希望能透過為社會服務來告慰他在天之靈，也希望保佑自己從政之路能夠順利，而自己雖然今晚無法準時回家吃飯，但兒子們有準備父親節蛋糕，很期待回家可以跟家人吃蛋糕當消夜。

他也說，大兒子今年剛滿20歲，他主動將戶籍遷來新北，要投下人生中第一張選票，但另一個孩子這次還沒辦法投，所以希望年底的18歲公民權修憲案能過關，讓未來18歲的年輕人也有投票權。