國民黨主席朱立倫今與黨提名嘉義縣長參選人王育敏、立法院國民黨團總召曾銘宗、立委翁重鈞等人到新港奉天宮參拜。（呂妍庭攝）

國民黨主席朱立倫今與黨提名嘉義縣長參選人王育敏、立法院國民黨團總召曾銘宗等人到新港奉天宮參拜。（呂妍庭攝）

國民黨主席朱立倫今與黨提名嘉義縣長參選人王育敏到新港奉天宮參拜，王育敏除說她會組國家級縣政顧問團隊，以正港國家隊迎戰民進黨的「國嘉隊」，也說願意就政策面與爭取連任的嘉義縣長翁章梁進行辯論，希望翁接下戰帖，嗆辣揚言不讓翁章梁躺著選。

王育敏日前批民進黨在嘉縣執政20年，嘉縣縣市競爭力吊車尾，遭翁章梁及綠營批人根本長期不在嘉義，是唱衰、不了解嘉義縣，今王育敏強調，她擔任8年不分區立委，地方很多陳情案她都有幫忙處理，很多親友都在嘉義，她人長期在台北是事實，但跟嘉義縣沒有脫節，強調嘉縣競爭力落後是事實。

「不需要綠營打口水戰」，王育敏說，指出問題就是希望嘉義改變，希望嘉義可以真的翻轉，綠營的說法有點掩耳盜鈴，不肯去正視落後的事實，應更努力讓嘉義縣提升，所以她要組國家級顧問團隊，要引進有格局的力量，嘉義縣才可以翻轉。

王育敏說，最後決戰百日，她要組最好的國家隊，迎戰對手的國嘉隊，除邀前總統馬英九當顧問，也會找李鴻源、葉匡時、陳保基當縣政顧問，有信心政見會比翁章梁好，更直接對翁章梁下戰帖，希望兩人能就政策面進行電視辯論。

王育敏說，翁章梁提農工大縣，她沒有否定中央來設嘉義科學園區，但嘉義縣光靠這個還不夠，強調這場選戰是讓縣民做比較，她提出願景和方向，讓縣民做選擇，還說自己有爆發力，請各界拭目以待，不會讓翁章梁躺著選，要爬起來選。