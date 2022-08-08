今天（8月8日）是父親節，國民黨新竹市長參選人林耕仁在臉書祝福「各位辛勞、為家庭付出奉獻的男士們，父親節快樂！」林同時也感謝元培醫事科技大學的師生熱心公益幫助居民按摩舒展筋骨，因跑行程累了的他也來「鬆」一下，讓師傅們幫他「整理整理」。

而在父親節這個重要的日子，林耕仁表示，想談談父親節對他的意義。他指出，身為兒子，非常感謝父親，在小時候教育他正確的做事態度，養成自己面對問題時，不會取巧、迴避，勇往直前、踏實解決所有難關。林也直言，不管是以前當清潔工、成為議員為民服務，到現在參選新竹市長服務全體市民，自己都秉持父親「認真做、努力拼、無所畏懼」的教誨，使命必達！

而作為父親，林耕仁也很感謝孩子們對他的支持，「在外繁忙一整天之後，回到家與孩子們相處，感受到滿滿的愛與肯定，成為了我繼續向前的重要泉源。」最後林耕仁更提到，下一代到底能不能過上幸福的日子，「責任其實就在我們身上」，自己要成為新竹市的超「仁」老爸，肩負起新竹市這個大家庭的所有責任，帶領市民朋友努力往前衝，為孩子全力以赴，為家鄉奮不顧身。