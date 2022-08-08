北市刑警大隊執行專案期間起獲槍枝10支。（翻攝畫面）

北市警察局為全面淨化選前治安，掃蕩黑道幫派、查緝非法槍械及各類毒品，防止賄選、暴力介入選舉，自7月11日至8月1日執行「全國同步檢肅非法槍械專案行動」、「安居緝毒專案」，以剷除不法份子，展現警方維護治安的決心。

北市刑警大隊表示，專案期間共查獲不法槍械9件、13支，各類毒品案計204件、283人，栽種大麻1件、毒品分裝場3件，其中屬幫派涉毒計15人，起獲各級毒品8.7公斤、毒品即溶包千餘包、查扣不法利得334萬1800元。

「打擊黑道幫派專案行動｣部分，查獲竹聯幫仁堂旭人會涉嫌犯罪組織案等7件，其中治平目標7人、共犯45人，起獲槍枝10支、棍棒、各類毒品及行動電話等，並查扣不法利得車輛6部、現金210萬餘元，緝獲天道盟幫派分子涉犯恐嚇、組織犯罪條例等案。

北市警察局表示，年底選舉將屆，打擊不法無假期，對於危害社會治安的各類犯罪嚴正執法、絕不寬貸，秉持「犯罪零容忍」立場與決心，執行各項掃蕩勤務，以穩定選前治安環境，保障民眾安全。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！