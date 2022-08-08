【旅遊經 編輯部報導】

每年七、八月間便是青鱗魚的盛產期，漁民利用青鱗魚有趨光特性，百逾年前先人即發揮智慧，創造出台灣北海岸獨有的「磺火捕魚法－蹦火仔」，但因為近年來蹦火漁業因漁獲量減少，「蹦火漁船」面臨僅剩一艘的存續危機；為了不讓「蹦火仔」絕跡，金山文史工作者、民間單位和地方政府多年來努力奔走，2015年成功申請成為新北市無形文化資產，為了邀請遊客前來體驗，並感受獨有的「磺火捕魚法－蹦火仔」，主辦單位與旅行業者推出相關活動！

因為疫情，停辦多年，今年終於再度順利舉辦，北觀處與山富、可樂旅遊等多家旅行社推出精彩豐富的「海陸」、「海上」和「陸上」三種主題行程，讓民眾不但能近距離欣賞北海岸夏夜最璀璨的漁火，還能跟隨在地文史學者郭慶霖老師一起來體驗磺火捕魚的歷史文化，探訪磺港漁村，同時遊覽魚路古道、蹦火體驗DIY，讓這即將失傳的漁業文化，透過有趣多元的蹦火海陸主題行程，能夠讓更多人了解認識！

蹦火團蹦火原理展示

「磺火捕魚法－蹦火仔」領航的火長會利用磺石加水，產生出可燃氣體「乙炔」，經點燃後便會吸引成千上萬的青鱗魚飛躍海面，尤其乙炔瞬間被點燃時，會發出「蹦」的巨響，想像當「蹦火漁船」此起彼落地點燃火光，海上猶如演奏著一場壯觀感動的音樂劇，也因此讓「磺港漁火」獲得金山八景之一的美譽，目前成為全球唯一的百年海上技藝「磺火捕魚法－蹦火仔」。

北觀處近年來更積極協助結合觀光推動漁業轉型。富吉268號蹦火漁船的「火長」簡士凱是青年返鄉，肩負重任掌舵著全台最後一艘「蹦火漁船」，他也將帶領民眾體驗感受蹦火漁法，讓這百年磺火捕魚的技藝能夠繼續傳承下去。

蹦火團海上追火

蹦火團海上夕陽

燭臺雙嶼

蹦火團陸上導覽

另外除了主題行程外，於8月19日(五)起，在金山遊客中心也會針對金山蹦火漁業文化舉辦「金山蹦火漁業文化展」活動，希望藉由展覽方式能讓「蹦火仔」的精神不斷傳承、永續流傳，同時民眾也能透過重現傳統蹦火漁業的互動知識，來進一步認識金山獨有蹦火漁業文化。在看展之餘，也能透過填寫問卷參加限定的青鱗魚滴魚精伴手禮抽獎活動！

建議參加活動民眾搭乘大眾運輸前往，在出走戶外體驗自然美好的同時，為了你我健康，仍請維持個人衛生好習慣，全程配戴口罩、勤洗手、保持社交距離，降低病毒傳播風險，保護自己也保護他人!相關訊息可至北觀處官網或北觀粉絲團-幸福北海岸查詢！

※.行程參考──

山富旅行社：金山蹦火人文體驗一日-金山老街、蹦火仔船、海釣體驗(台北出發)

可樂旅行社：金山八景磺港漁火～魚路古道導覽、蹦火仔船出海、海釣體驗、燭臺雙嶼一日

圖片：北觀處提供