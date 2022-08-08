股王大立光（3008）雖有蘋果加持，7月營收創高、8月更好，不過，因短漲緩漲幅度不小，今（8）日股價不給力，股后信驊（5274）7月營收明增但月減，股價更承壓，跌半根跌停左右，使得高價股整體表現乏力，AES-KY（6781）跌出千金股。

到近午盤時，台股加權指數在萬五大關上下徘徊，從早盤最低的14,900點關口前拉升百點，不過，高價股整體表現仍較顯疲弱，以300元以上高價股來看，僅約有1/3的個股上揚，其餘2/3個股都出現下跌走勢，精測、金麗科、藥華藥 世芯-KY、貿聯-KY、采鈺、玉晶光、儒鴻、穎崴等，都跌1％～3％之間。

台股短線面臨技術面修正，重返萬五關卡，然而從周線及月線來看，仍有中期調整的壓力，上檔空間有限、市場追價意願不足，至近午盤成交值不到1,200億元，市場推估今天全場約只有1,700多 億元量能，可能再寫今年來前三低成交值紀錄。