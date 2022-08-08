台灣食物銀行聯合會在花蓮成立東部首座「食物銀行共享園區」，縣長徐榛蔚（右三）今特別參與揭幕儀式，感謝民間單位協助公部門將愛持續分享到社會每一個角落。（羅亦晽攝）

台灣食物銀行聯合會也在「食物銀行共享園區花蓮站」旁設置農產運銷平台，將協助部落將農特產品外銷至外縣市，增加經濟收入。（羅亦晽攝）

台灣食物銀行聯合會在花蓮成立東部首座「食物銀行共享園區」，民進黨籍花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）今在揭幕前受邀現身會場，感謝民間社福機構透過與政府等各單位合作，讓縣民「老有所養」，也讓外出打拚的青年安心。（羅亦晽攝）

花蓮偏鄉資源匱乏，不少部落家庭生計近年因疫情陷入困頓，長年投入愛心物資捐贈的台灣食物銀行聯合會得知此事，以大型倉儲型態進駐花蓮成立東部首座「食物銀行共享園區」，未來將透過當地教會把物資送到弱勢手上，讓社會愛心能橫跨137.5公里的縣境，觸及到花蓮每一個角落。

台灣食物銀行聯合會目前在全台各地設置共約60間食物銀行，其中台北、台中、高雄則以大型倉儲型態進駐，成立「食物銀行共享園區」，將社會各界捐贈的物資能夠深入部落，送到弱勢手上，該會副理事長方荷生日前在網路發現許多花蓮的北漂原民青年因疫情失業回到部落，經濟陷入困頓，於是萌生在花蓮成立「食物銀行共享園區」的想法，並在當地公益人士的牽線下，將據點落腳於花蓮市中央路。

「食物銀行共享園區花蓮站」今正式揭幕，台灣食物銀行聯合會副理事長方荷生則說，花蓮站是台灣食物銀行聯合會在東部第一座食物銀行共享園區，位置鄰近慈濟醫院，未來將設立休憩空間供就醫長者使用，且結束後還能直接領取物資返家。另，園區旁也成立一處農產運銷平台，協助部落將農特產品外銷至外縣市，增加經濟收入。

方荷生說，食物銀行秉持惜福、分享及尊重食物，未來還會將據點拓及到宜蘭、台東，甚至全台319鄉鎮，讓需要的人能得到即時的幫助。

台灣食物銀行聯合會秘書長湯家銘表示，園區內的物資將採點對點的方式發送，先透過部落教會盤點所需量後，由聯合會將物資運送過去，透過牧師發給部落需要的家戶。目前已接洽縣內13間教會發送3、400箱物資，盼這些物資能化作及時雨，在弱勢最需要的時候發揮最大的效益。

縣長徐榛蔚今也到場感謝台灣食物銀行聯合會，她說，花蓮縣境狹長，縣府社會處除在北區設立食物銀行，中、南區也各設立一間，供弱勢民眾方便領取物資，但公部門能給予的資源有限，往往需藉民間單位協助，持續將愛分享到各處，相信該園區能讓學校、部落、鄉親都能及時得到協助，「對的方式給予對的地方，這就是美的善意」。

此外，民進黨籍花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）在園區揭幕前受邀現身會場，她表示，花東青少年人口外移，有許多獨居長者需要照顧，民間社福機構透過與政府等各單位合作，不僅讓縣民「老有所養」，也讓外出打拚的青年安心。

Kolas說，花蓮確實需要提供更多醫療、適切照護及長者送餐等服務資源，但只要有心就能做到，肯定歷任縣長在花蓮奠定好的政策，不過未來她也會在前人打下的基礎上繼續往前走，讓花蓮更進步。