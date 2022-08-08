林佳儀位在清水區中華路與五權路口的競選看板，和副議長顏莉敏毗連而立相當醒目。(陳世宗攝)

台中市第二選區民進黨市議員參選人林佳儀，近期傳出未在地方跑行程？民進黨台中市黨部主委李天生主動關心詢問。李天生今天指出，林佳儀正思考參選問題？她正和幕僚與家人商量中，參選問題最後決定權在她。正國會今天下午將派員與她進行了解與詳談原因為何？記者致電給她並未接聽。

台中市第二選區(清水、沙鹿、梧棲)應選5席，民進黨現任有市議員楊典忠、王立任，國民黨現任是市議會議長張清照與副議長顏莉敏，無黨籍陳廷秀等5席；民進黨中央決定該選區提名3席，包括現任王立任、楊典忠與正國會「台灣正青」新人林佳儀。

民進黨台中市黨部主委李天生說，第二選區地方最近傳出林佳儀已二到三周沒有跑行程，他昨天主動打電話關心，對方說是個人因素正在思考，也和幕僚與家人討論中？但未說明是何個人因素？林佳儀表明說如果有做任何決定，會在第一時間向市黨部報告。

當記者打電話給她時，林佳儀並未接聽。她位在清水區中華路與五權路口的競選看板，和副議長顏莉敏毗連而立相當醒目。據了解，正國會將於今天下午派員和林佳儀進行會面晤談，了解她所面臨的瓶頸與困境為何？進一步探討是否要繼續參選到底。