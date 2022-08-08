花蓮高農應屆畢業生在第52屆全國技能競賽造園景觀項目榮獲金牌，園藝科專任技士魏宣仁指出，物料上漲，學生在練習時成本增加不少，此外許多材料東部取得不易，只能用替代品，因此比賽時須克服更多困難。（圖/ 中央社）

花蓮高農應屆畢業生高慶恩和彭子芸參加第52屆全國技能競賽，造園景觀項目獲青年組金牌，兩人也是110學年度全國技藝競賽造園職種的金手獎及優勝得主，優秀表現堪稱東部第一。

導師吳靖渝接受媒體聯訪表示，今年全國技能競賽有56個青年組、13個青少年組職類，賽時間長達4天，總時長16小時，7日比賽結束公布成績，花農除高慶恩和彭子芸獲金牌，二年級學生梁翊軒及陳允衡也獲佳作。

園藝科專任技士魏宣仁指出，物料上漲，學生在練習時成本增加不少，但都儘量再多元利用；此外許多材料東部取得不易，像是陶磚、特定石材等，只能用替代品，因此比賽時須克服更多困難。

身材纖瘦的彭子芸在泥作、土木等各方面都不含糊，她說，看到自己的作品完成，非常有成就感，以後會朝園藝設計師方向努力，因在體力上不如男生，所以會跑步來鍛鍊體力。她以甄選入學管道進入國立台東專科學校造園景觀科就讀。

家住吉安阿美族高慶恩說，家裡有一片庭院，從小就跟著父親種花蒔草，國中時參加技藝班對造園景觀產生興趣，目前已由甄選入學管道，就讀國立勤益科技大學景觀系。

校長梁宇承表示，花蓮高農造園景觀職類已是第7年挺進全國賽，除了科內擁有完善的培訓場地外，指導老師、技士豐厚的專業知識、經驗傳承，協助選手培訓期間的生活輔導及陪伴，都是獲得佳績的關鍵。

技能競賽是每個高中職學生展現實力的戰場，此次二、三年級學生能同時獲得佳績，實屬難得，但得獎不是結束，而是另一個開始，希望選手們能繼續精進爭取國手資格為國爭光，更創造自己未來美好前途。（編輯：陳政偉）1110808