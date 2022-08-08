國道1號苗栗段北上112公里處，8日早上10點40多分發生一起大貨車追撞事故，疑似駕駛偏移道路，擦撞在路肩施工中的工程車，造成5人受傷送醫，所幸目前都暫無生命危險。
據查，大貨車駕駛當時行駛在外車車道，疑似疲勞駕駛打瞌睡，一路偏移到外側路肩，不慎擦撞正在施工中的工程車，導致大貨車、工程車駕駛及乘客3人受傷送醫。
國道警方到場維護交通，整起事故直到中午12時53分排除，並恢復全線通車，詳細肇事原因則有待調查中。
國道1號苗栗段北上112公里處，8日早上10點40多分發生一起大貨車追撞事故，疑似駕駛偏移道路，擦撞在路肩施工中的工程車，造成5人受傷送醫，所幸目前都暫無生命危險。
據查，大貨車駕駛當時行駛在外車車道，疑似疲勞駕駛打瞌睡，一路偏移到外側路肩，不慎擦撞正在施工中的工程車，導致大貨車、工程車駕駛及乘客3人受傷送醫。
國道警方到場維護交通，整起事故直到中午12時53分排除，並恢復全線通車，詳細肇事原因則有待調查中。
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