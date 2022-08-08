如興（4414）上周五先跌停再漲停，拉出第一根漲停板，到底是何方神聖敲進？據統計，如興上周五（5日）受託買超第一大券商為元富基隆，買超達4,321張，賣超第一大券商為國票北高雄，達8,042張。

如興前董事長張水江上周回鍋，同時擬發動召開股東臨時會，全面進行董監改選，偉豪投資22,708張籌碼流向何方，備受各界關注，而上周五及今天漲停，到底是誰逢低吸收籌碼，有意入主如興，也受到市場多方揣測。

此外，如興第二季財報能否如期在下周一出爐，以及財報結果如何，每股淨值表現等，市場也高度關注中。