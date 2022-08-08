在第四次台海危機升溫、兩岸局勢緊繃，外資連日賣超之際，冠德（2520）今（8）日在睽違11年之久之後，罕見實施庫藏股，目標預計買回總金額上限達115.37億元，預定每股買回區間價格為21.00元～38.00元，今天股價在台股一片疲弱之際，逆勢開出紅盤，盤中最高達27.35元，中場股價小漲0.93％，暫收在27.2元，表現相對亮眼。

冠德上周連日遭外資法人賣超，加上8月初除息以來，適逢兩岸台海危機、中國大陸實彈演習衝擊國內信心，使得目前仍處於貼息狀態；不過今天起，冠德在股價低檔之際，極為罕見的實施庫藏股，預計買回總金額上限達115.37億元，預定買回之期間自8月8日～10月7日，預定買回數量為1,000張，每股買回區間價格自21.00～38.00元，若股價低於區間價格下限，將繼續買回。

今天冠德開盤後，果然逆勢開出紅盤，成為營建股焦點之一。

距離前次實施庫藏股，已經是11年前的事。

冠德表示，此次實施庫藏股，將自集中交易市場買回，預定買回股份占公司已發行股份總數之比率為0.18％，且買回股份所需金額上限僅占公司流動資產的0.09％，因此並不影響資本的維持。

冠德表示，為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定買回股份轉讓員工辦法。冠德買回股份轉讓予員工；自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。