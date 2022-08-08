小Ｓ在Podcast《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》與Ｓ媽真實對談，毫不避諱提及自己的糗事；她在最新一集中透露自己喜歡喝兩杯，以前酒後常打電話找明星聊天，有次打給哈林說，「哈林哥！我要開演唱會了，有沒有需要注意的事情？」哈林立刻熱心分享，2人講了足足30分鐘，小Ｓ卻在酒醒後完全忘光；過2天又喝醉打電話騷擾哈林，「哈林哥！我要開演唱會了.....」電話那端的哈林冷靜的說，「小姐，你已經問過我了！」但小Ｓ也鄭重澄清，自己已經戒了這個酒後亂「電」的惡習。

小Ｓ坦言小時候痛恨爸爸酒後失態，三姊妹還約好長大絕對不喝酒。沒想到長大後跟姐妹淘一喝香檳就愛上了，與老公Mike共同嗜好就是品好酒。她記得有次老公帶她去日本，友人帶他們去一家優雅酒吧，但小Ｓ喝多了點，開始拿冰塊丟朋友，丟到酒保看不下去，小聲請她不要這樣，Ｓ媽緊張的問，「Mike怎麼不制止妳？」小Ｓ笑說，因為老公也喝茫了！

而且小Ｓ發現自己喝茫之後經常跌倒，有時鼻青、有時臉腫，常讓外界誤會老公打她。有次大Ｓ看到她臉上的傷說，「摔成這樣，妳說沒被家暴，人家會相信嗎？」甚至Ｓ媽看到都問，「妳老公打妳啊！」她都覺得好丟臉。

但最丟臉的一次是大女兒Elly有天鄭重拜託小Ｓ千萬不要喝醉，因為這天她會邀請同學回家做報告，小Ｓ滿口答應，結果女兒隔天抗議，原來小Ｓ還是喝多了，而且還跟來訪的男同學聊天，要對方給阿姨「抱抱」，女兒覺得超糗的！Ｓ媽說這樣傳出去多難聽啊！小Ｓ笑說幸好知道的人不多，但隨即想起來正在錄Podcast，哈哈一笑說「現在大家都知道了！」

Ｓ媽提醒女孩子喝酒一定要注意自己的安全，適量開心就好，而且也以自身經驗提醒大家「喝酒不穿細跟高跟鞋」，因為一扭就摔跤！小Ｓ也分享最佳喝酒服裝就是牛仔褲加Ｔ恤或襯衫，千萬不能穿平口小洋裝，免得衣服一路下滑，更糗。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！