模特兒出身的隋棠和老公Tony結婚後，陸續生下3個兒女，一家五口幸福美滿，隋棠也不吝嗇分享家庭生活日常，她就曬出一家搭船出遊照，隋棠身穿細肩帶比基尼和深色小褲，解放前凸後翹的S曲線和零贅肉的好身材，而當隋棠拉下泳裝肩帶，立刻露出色差，讓她健康美又不失性感。

隋棠今（8日）在網上曬出一家搭船出海的旅遊照，隋棠和Tony帶著孩子玩SUP、釣魚、親子一起看夕陽，隋棠就這樣在船上玩了快10個鐘頭，還豪放的躺在船板上曬太陽，直呼是在補色，在海上玩了一整天的隋棠，雖然身體疲累，但仍直呼超級開心。

更吸睛的是，隋棠身穿細肩帶比基尼和深色小褲入鏡，大方秀前凸後翹的S曲線和零贅肉的好身材，三寶媽咪的狀態好到不科學，隋棠一下綁包頭、隨興用髮夾盤髮，或是乾脆放下一頭長髮都魅力十足，而當隋棠拉下泳裝肩帶，立刻露出色差，讓她健康美又不失性感。

隨棠分享女兒視角照，纖細手臂和白嫩鳥仔腿全都露。（圖／取材自隋棠 Sonia Sui臉書）

隋棠拉下泳裝肩帶，立刻露出色差，讓她健康美又不失性感。（圖／取材自隋棠 Sonia Sui臉書）

而在女兒視角照中，隋棠彎下腰以側身入鏡，纖細手臂和白嫩鳥仔腿全都露，保養有術的她，完全看不出是41歲熟女，網友也紛紛讚：「真的美到令人窒息」、「棠棠好美」、「隨棠永遠的美人，身材又美」、「嚕西眼裡最美麗的就是媽媽」。