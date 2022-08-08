一名網路賣家日前和買方約在超商面交，等待過程中看到斜對面的桌子有小孩在桌上倒立，腳還踩著牆壁，一旁的家長趴在桌上呼呼大睡，完全不知孩子做出脫序行為，直到原PO出聲制止，家長才驚醒，但只淡淡念了孩子二句又繼續睡，離譜行徑讓原PO傻眼，連網友們也直呼「太誇張了！」、「最可怕的是摔下來店家還要賠錢」。

一名小孩在超商座位區倒立，最後還是原PO忍不住出聲喝止， 家長才驚醒制止小孩，但家長也只是淡淡說幾句話，又趴回去睡。(翻攝自爆料公社二社)

一名網友日前在「爆料公社二社」表示，與買家約在超商面交，在等待期間看到桌子斜對面的小朋友做出脫序的動作，小朋友爬到桌上倒立，兩腳還踩著牆壁，家長則趴在一旁睡覺；原PO說，眼見超商裡的人都默不作聲，因此在小孩第二次啋踩牆倒立時，他忍不住出聲喝止， 家長才驚醒制止孩子，但也只是淡淡說幾句話，沒有任何指責，之後又趴下睡覺。

原PO看到這一幕既無奈又傻眼，不懂現在小朋友的家教怎麼了？旁人看到也視若無睹，「換成是你們自己開的店，願意讓別人這樣搞嗎？」他抱怨，就是有這些沒水準的小孩、不可理喻的家教，很多餐廳才會謝絕12歲以下小朋友進入。

對此，其他網友們看了也開罵，紛紛留言：「大法師吧」、「小孩摔下來撞到桌腳，就談理賠嘍」、「通常這種都是摔下來才要怪別人」、「這要我孩子，我絕對抽到他爬不起來，有夠沒家教」、「下巴見血了就怪店家！」。