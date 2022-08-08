一名鍾姓女子偷吃公司老闆，還經常與老闆父母見面吃飯，以媳婦自居，讓老闆娘氣到因此小產，怒將鍾女告上法院求償精神撫慰金。台北地院審結，判鍾女要賠償30萬元精神撫慰金。可上訴。

判決書指出，林女主張，與吳男為配偶關係，鍾女為吳男的下屬，吳女竟勾引她老公，還大膽與其交往同居，搬進吳男父母的家中，以兒媳婦自居，每當節日就會與吳男的家屬駕車同遊，2020年間她知情後精神嚴重受打擊，因此小產，鍾女卻依然與吳男交往，認為吳女的行為已經嚴重影響她的配偶權，故向法院請求共計160萬餘元的精神撫慰金。

對此，鍾女辯稱，她和吳男僅是員工與老闆的關係，她沒有與吳男同居，此外，林女小產與她無關，且林女曾於2012年間與吳男離婚，兩人的婚姻關係本就不穩定，認為林女的精神痛苦來自於吳男。

台北地院法官勘驗證據，認定鍾女與吳男的來往的確已經逾越一般普通朋友的界線，與情侶無異，且鍾女滲入林女與吳男的家庭，與吳男的父母來網，還以兒媳婦自居，確實侵害鍾女配偶權，情節重大，理應負起賠償責任，審酌後認為以賠償30萬元為合理。可上訴。