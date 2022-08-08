「2022第四屆晨禎盃羽球公開賽」吸引64支企業、機關隊伍同場競技，約500名選手熱情參與。（馮惠宜攝）

中部地區指標性的企業運動賽事：「2022第四屆晨禎盃羽球公開賽」日前登場，今年主辦方晨禎營造及麗晨建設延續報名費做公益的善舉外，更邀請奇美集團、大金冷氣、資誠聯合會計師事務所三間企業加碼「你得分、我捐款」，總計捐出超過51萬元挹注「十方啟能中心」。

晨禎盃羽球公開賽是由榮獲體育署頒發運動企業認證的晨禎營造發起舉辦，號召企業、機關、團體正式員工組參賽，尤其結合公益把報名費全數捐做公益，在體壇間傳聞佳話；今年，主辦方將64隊每隊2000元的報名費用全數捐贈給「十方啟能中心」，累計光是報名費就捐出12萬8千元。

今年該項活動也獲得奇美集團、大金冷氣、資誠聯合會計師事務所三間企業響應公益贊助，邀請到三間企業加碼參賽選手每得1分，將各自捐贈10元，等於在場上的每1分就會產生30元的愛心捐款，也將場上選手盡情揮灑的汗水都能化作場外的愛心，經一整天各隊激烈競賽，此項「你得分、我捐款」部分最終共獲得12785分、捐出383550元。

晨禎營造總經理王水樹表示，「十方啟能中心」受疫情衝擊，不僅做好各項防疫措施，使整體支出增加不少，募資管道也連連受限，這次的活動不只希望讓更多人認識十方，也期許透過拋磚引玉的方式，形成善的循環。特別感謝奇美集團、大金冷氣、資誠聯合會計師事務所熱情響應本屆公益贊助，以運動的熱血點燃所有人一起做公益的熱情。