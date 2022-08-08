國民黨智庫持續緊盯林智堅碩士論文抄襲案，今召開「解剖林智堅論文門」網路直播，國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖直言，有知情人士透露，林智堅被指控抄襲的竹科論文，花了45萬做350份問卷，有效問卷259份，誤差6％，「認真做學問的人都會覺得很離譜，最起碼應該發1500份」，痛批若政治人物說謊能被接受，那台灣政治沒什麼好驕傲的。

美國佛萊契爾法律與外交學院國際關係博士周志偉表示，這次有一種說法，林智堅把民調資料給余正煌，這是使用話術，讓一般人被誤導。研究第一要有題目，第二是搜集資料，第三是做文獻過濾，第四要有研究理論架構與核心，提出假設，做反覆的分析討論得到結論。即使民調數據有分享過程，也不該導致兩本高度相似。

周志偉說，余正煌是在前一個學年度7月份，在同一個研究機構，林智堅是在下一個學年度冬天提出，這時間後寫完的可以注意到有人論文與他高度相似，林在開記者會表達他論文大綱寫完沒注意，這可看為是某種程度的話術。

周志偉認為，寫論文不管什麼身分，寫了就要為它負責，如果是後寫完的，會注意面寫完的，這是基本功必須做的事，正常的指導過程，老師對學生寫的東西至少有初步印象，兩者相似度高，勢必出來修正，避免發生學術倫理的爭議。

周志偉指出，大學是追求真理的殿堂，不管你有沒有寫論文，不能挑戰底線。如果今天選的是巧言令色的人物，選民會付出代價，選民應該好好思考，對未來政治人物更謹慎，讓政治人物必須考慮最終的決斷在選民手上。陳學聖強調，若政治人物說謊能被接受，那台灣的政治也沒什麼好驕傲的。

周志偉直言，張善政被抹紅，這某種程度像圍點打援，林陣營會找出另一個議題去打擊，用選戰的方式去保住自己，但還是沒法迴避原先的爭議，桃園選民做出什麼選擇，11月底才會知道，關心台灣學術自主的，會用這時間表達聲音，學術與政治如果混為一談，吃虧的是選民。