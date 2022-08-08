桃園國際機場總經理但昭璧將於18日退休，交通部今（8）日宣布桃園國際機場股份有限公司總經理職務，奉行政院同意由該公司副總經理范孝倫調陞，8月19日就任。

交通部表示，范孝倫現年58歲，國立成功大學水利及海洋工程學系碩士，歷任榮民工程事業管理處南化水庫施工處幫工程司、行政院公共工程委員會簡任技正、本部民用航空局組長、民用航空局民航人員訓練所所長、桃園國際機場股份有限公司副總經理等職務。

交通部表示，范孝倫2019年8月15日擔任桃園國際機場股份有限公司副總經理職務，任內辦理桃園國際機場空側設施全面強化工程，另督導桃園國際機場第三航站區整體建設，完成主體航廈工程發包，並督導規劃第三跑道建設計畫等，績效卓著。接任桃園國際機場股份有限公司總經理職務後，將持續推動機場重大工程建設及提升公司服務品質與營運效能，帶領桃園國際機場股份有限公司轉型升級為現代化的智慧型機場。