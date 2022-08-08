本土+15206例！死亡添26人 創85天來新低

本土疫情與死亡數持續雙降，中央流行疫情指揮中心今天公布15206例本土確診病例、206例境外移入、26例死亡個案，其中本土確診病例是自今年4月30日新增15033例以來的最低紀錄；死亡個案則寫下自5月15日、創85天以來最低紀錄。

指揮中心表示，今日新增之15,206例本土病例，7,098例男性，8,094例女性，14例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(2,847例)，臺中市(1,850例)，桃園市(1,693例)，臺北市(1,500例)，高雄市(1,422例)，臺南市(1,147例)，彰化縣(705例)，新竹縣(495例)，苗栗縣(457例)，雲林縣(417例)，屏東縣(396例)，新竹市(327例)，宜蘭縣(289例)，花蓮縣(288例)，南投縣(284例)，嘉義縣(282例)，基隆市(260例)，嘉義市(157例)，臺東縣(151例)，金門縣(132例)，澎湖縣(104例)，連江縣(3例)。

指揮中心指出，今日新增26例本土病例死亡個案，為12例男性、14例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、23例具慢性病史、17例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月16日至8月6日，死亡日期介於6月17日至8月6日。

指揮中心說明，今日新增206例境外移入個案中，為105例男性，101例女性；年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分別自越南(13例)、香港(5例)、泰國(3例)、中國(2例)、美國、澳大利亞、德國及菲律賓(各1例)移入，另179例感染國家調查中。入境日期介於今年7月9日至8月7日。