白家綺（右）激動落淚，胡瓜趕緊安慰。（民視提供）

白家綺（左）感謝胡瓜多年來的照顧。（民視提供）

每周六晚上8點由胡瓜與白家綺主持的民視《台灣那麼旺》，在日前錄影最後一集，面對網路上停播質疑，胡瓜親自解釋說道，基於「保護」比賽選手們，多位小唱將面臨變聲期，還有疫情下舉辦海選真是困難重重，要在「民間」挖出歌唱新秀真的不容易，只能忍痛暫時停止。

白家綺哽咽的說感謝民視、感謝瓜哥手把手的教導，對於節目就是滿滿的感謝與美好回憶，也笑說自己在節目「獲得最多」生了兩個孩子得到「好」子，生完回歸節目都得到觀眾疼愛，人生幸福又美滿，白家綺更不忘呼籲粉絲們要準時收看接下來的新節目《最強綜藝秀》絕對讓觀眾大飽眼福。

綜藝天王胡瓜提到8年的《明日之星》到現在6年《台灣那麼旺》的歌唱節目主持，對於樂壇貢獻不少金曲歌王歌后、發掘許多音樂幼苗，接下來的新節目《最強綜藝秀》投入大量人力物力，自己也燒腦全心投入構思，嶄新大型綜藝秀即將到來，一定會讓觀眾看到開心，而且未來都可以再把高手組以及青少年組的歌手邀請到節目中表演，希望大家拭目以待。