國健署為改善國人肺癌高死亡率現況，7月1日起推出「肺癌早期側測計畫」，新竹台大分院和生醫醫院成為計畫合作醫院，針對肺癌高危險族群進行2年1次的「低劑量電腦斷層掃描」肺癌篩檢，以期早期發現肺癌進行治療，降低肺癌患者死亡率。

新竹台大分院影像醫學部醫師陳信銘表示，肺癌高居國人癌症死亡原因之首，係因肺癌早期症狀不明顯，多數患者確診時已是晚期，無法開刀根除腫瘤，因此找出有效的篩檢工具，早期診斷是存活的關鍵。

陳信銘指出，依照台灣癌症登記資料顯示，肺癌患者中，從不吸菸者的比例高於吸菸者，中研院「以低劑量電腦斷層掃描篩檢台灣不吸菸肺癌高危險族群之研究」，發現偵測率為2.6％，高於國外肺癌篩檢偵測率0.9％，且偵測出的肺癌大多數為零期或1期。

肺癌原因很多，常見成因多半來自菸害、空氣汙染、特殊職場、居家環境暴露有害物質、有肺癌家族病史、肺部相關疾病史或長期曝露於充斥排油煙環境，這些內外因子都會提高罹患肺癌的風險。

陳信銘舉1名50歲男性，菸齡有30年，過去半體重下降10公斤，痰中有血，檢查發現是第3期肺癌，必須接受化學治療。有位44歲不吸菸的婦人，有肺癌家族史，在接受低劑量電腦斷層檢查時，發現早期肺腺癌，術後恢復良好。

為改善肺癌高死亡率，衛福部國健署提出「肺癌早期偵測計畫」，新竹台大分院和生醫醫院是計畫合作醫院，進行2年1次的「低劑量電腦斷層掃描」肺癌篩檢。

院方建議具肺癌家族史，50至74歲男性或45至74歲女性，家人經診斷為肺癌的民眾。50至74歲重度吸菸，有意願戒菸者，可逕洽新竹分院與生醫醫院癌症篩檢櫃台，若符合國健署「肺癌早期偵測計畫」資格，即可參與篩檢，早期診斷，早期治療。