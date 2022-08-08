「義魄千秋-2022全國義民祭在新竹縣」開幕式將在13日登場，首先以「千人挑擔敬義民」揭開活動序幕，挑擔隊伍由新埔聯庄輪值祭典區內8個里的居民組成，將帶來全新創新挑擔舞，以在地活力與創新藝術能量，展現對義民爺最虔誠的心意。

縣長楊文科表示，每年千人挑擔活動是義民祭的重頭戲之一，重現過往客家先民挑擔奉飯情景，今年由新埔花燈文創協會承辦，邀集輪值祭典區在地鄉親共同參與。

燈文創協會理事長蔡榮光表示，千人挑擔由祭典區範圍的新埔鎮四座里、新埔里、新生里、新民里、田新里、旱坑里、寶石里、內立里等8個里的居民，及花燈文創協會、築夢舞集共約350人，用新埔辦喜事概念演出挑擔儀式。

同時，由築夢舞集徐夢月總監擔任編舞，以《凝聚》與《傳承》為主軸，設計創新「義民挑擔舞」，傳遞「擔擔薪傳」理念，藉由祭典區內民眾老中青三代共同參與，營造新埔鎮居民共同記憶，讓客家義民精神傳衍世代。

蔡榮光說，隊伍從13日上午10時從新埔鎮褒忠橋出發，由9隻裝飾創意神豬帶頭領隊，其中最大一隻將高達2層樓高，場面十分壯觀，眾人將一邊喊出「敬天．敬地．敬義民」口號，一邊表演挑擔舞，浩浩蕩蕩抵達義民廟，以最虔誠之心來祭拜義民爺，將客家義民精神傳承下去。

此外，13日晚間6時在府前廣場舉辦的義民之夜晚會，光明六路至光明九路之間的縣政六路從8日起啟動封閉管制到14日中午12時止，當天提供費接駁車服務，詳細活動與交管訊息，可到新竹縣文化局官網、粉絲專頁及義民祭活動官網查詢。