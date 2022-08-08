建立於1971年的奎斯特葡萄酒莊園(Quailhurst Vineyard Estate)位於奧勒岡州的著名葡萄酒產區，依據American Viticulture Areas(AVA)美國葡萄酒產地制度分類，奎斯特莊園位於原始Jory火山岩土壤上的Chehalem山脈，這是古代火山土壤類型中，最受歡迎的一種。非常適合用於種植優質黑皮諾葡萄（Pinot Noir）。

來自台灣，移民多年且經商有成的盧煥輪先生，於2015年接手Dr. Marvin Hausman的奎斯特莊園後。秉持著實業家務實經營精神，將原先的八英畝葡萄園擴展至十六英畝。亦挑選更多的優良葡萄品種栽植於土地上。讓奎斯特莊園特選精釀葡萄酒，從私人莊園，走向商業經營，讓私藏美酒有機會與更多人分享。

一直以來，奎斯特莊園由專業的種植團隊打理葡萄園，仔細守護與關注葡萄種植及成長的每一個小細節。並聘請業界知名釀酒師，釀造醇厚，風味堆疊的精品葡萄酒，屢屢獲得評鑑佳績。在今年首度挑選了八款酒品參加Oregon State Wine Awards(奧勒岡葡萄酒大獎)，深獲評審們肯定，在近三年的疫情影響後，重新打響出發的號角。

美國是新葡萄酒的發源地，其風格品味與過去認知的歐洲葡萄酒截然不同，如今你不用再千里迢迢前往美國的莊園才能體驗美酒，已有正式的台灣代理商引進人氣商品，未來仍有眾多酒款會陸續上市。

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