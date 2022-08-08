受少子化影響，不少大專院校面臨退場命運，像是永達技術學院就在2014年停辦，有網友在Dcard發文，分享前陣子他的友人在寫台灣高教崩塌現況，兩人一起跑了不少廢棄校園，發現教改和制度漏洞真的造成嚴重後果，原PO並PO出多張照片，廢棄的校舍宛如「鬼城」 ，甚至地下室遭淹沒成小埤塘有魚在游。

原PO貼出多張廢棄校園照片，從照片上可見廢棄的體育館、教室、禮堂積了厚厚的灰塵，泳池內廢棄物漂浮水面，圖書館內還有許多藏書，宿舍也廢棄了，某處地下室被淹沒，甚至生了魚。原PO感嘆，全台灣跑一圈後，她對於教育部在高教退場的處理能力感到非常懷疑。網友則指從照片看起來應該是永達技術學院。

其他網友紛紛表示「明明很多東西都還能用，結果全部都丟在那，不好好規劃，可見教育部漠視技職教育」、「諷刺的是，現在還一堆國立大學說要蓋新校區，教育部難道不行把這些已倒閉的學校資源移撥給需要新校區的學校嗎？」、「看到那些廢棄書籍覺得好可惜」、「2014年廢校到現在都還沒處理」、「真的好浪費，這些明明都是可以好好運用的資源」。

也有網友認為「強烈建議嚴格執行10年內大學退場計畫，只留50間就好」、「現在只是高教倒閉潮的剛開始，至少還有20~30間會在未來十年內倒閉，如果教育部心態不改、不願意積極任事，未來高教海嘯只會成為台灣的災難」。