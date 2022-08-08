明明已經不喝湯，也少吃高普林的食物，但健康檢查時尿酸還是很高，甚至伴隨痛風發作的現象，營養師夏子雯表示，這是因為大家很容易忽略，夏天愛喝手搖飲、冰啤酒的習慣，這2種飲品都是讓尿酸升高的隱形殺手，喝多了還可能增加痛風發作的機率。

夏子雯在臉書粉專發文指出，手搖飲最常添加蜂蜜、高果糖糖漿，其中果糖在肝臟進行代謝時，會消耗大量的能量(ATP)，間接增加尿酸形成。另外根據研究報告指出，女性每天喝1杯含果糖飲料，會增加74%的痛風風險，喝2杯以上則增加高達239%的痛風風險。

至於許多人愛喝的啤酒，是引發痛風排行榜的第一名，因為裡面含有普林，且在代謝啤酒的過程中，會產生大量的乳酸，大大降低尿酸的排除量，進而增加痛風發生的機率，因此夏子雯建議，喝啤酒的時候一定要補充足夠水分，最好是1口酒配上3口白開水。

夏子雯還提醒，體重過重或肥胖，也是導致痛風發生的危險因子之一，但想減重一定要慢慢來，急速讓體重下降會產生大量尿酸，反而可能導致痛風突然發作。除此之外，通常在運動後，血中尿酸值升高是正常現象，只需要注意水份補充、訓練完的修復即可。而黃豆類製品雖然也含有普林，但不太會引起痛風，可以安心食用。

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