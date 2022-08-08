許多年輕人礙於學貸負擔，畢業不敢找理內心夢想的工作，先做一般職務還債，無黨籍台南市長參選人商毓芳8日在商滿生紀念館以「付清節」為主題，主張「設籍台南、學貸免還」，要省下錯誤政策的公帑，來幫助年輕人減輕負擔，放手一搏。

正值父親節，商毓芳以「付清節」點出學貸青年的面對的沉重壓力。她批評台灣過去普設大學，教育商品化，導致高教崩壞，畸形發展，台灣申請學貸有嚴格門檻，學貸青年本屬弱勢家庭，畢業後面對低薪、高房價，還需揹負動輒數十萬的學貸債務，人生立足點雪上加霜，是加速少子化的元凶因素之一。

商毓芳提起台南市屢花鉅款整修工業區道路，欲成立青年局，提出各種社會住宅、租金補貼、育兒津貼方案，對年輕人都算是「施捨」的錯誤政策，未能真正照顧到學貸青年。她認為該省下公帑，實質幫助學貸青年群族，主張「設籍台南、學貸免還」。

即將進入研究所就讀藝術科系的26歲鍾姓同學，還沒畢業就已揹了3個學貸，共負債約50萬元，已婚的他為了家庭負擔更重，且藝術科系畢業生剛出社會的薪水甚低，面對漫長的學貸償還之路，深感政府未真正幫到他的需求。

21歲蔡姓女大生目前就讀人文社會科系2年級，她估計畢業後將負債40萬至50萬元，擔心年輕人就業薪水低，就算延長還款時間仍是一大筆債務，「還是要還啊」，盼台灣提升高等教育的編列經費。

商毓芳的競選團隊成員有不少30歲以下年輕人，都面臨學貸之苦，她指出，台灣投入高等教育經費占國民所得毛額0.39％，遠低於其他國家平均的1％，每年微幅調升的高等教育經費，趕不上物價成長率。應提高比例編列，幫助弱勢家庭的年輕人畢業後能放手一搏。