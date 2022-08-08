2022北台中青少年暑期研習營熱烈展開，有籃球、桌球及繪畫班，多校大小朋友善用暑假來參加。(市議員吳敏濟提供)

2022北台中青少年暑期研習營上月中熱烈展開，有籃球、桌球及繪畫班，多校大小朋友善用暑假來參加。市議員吳敏濟8日特到籃球與桌球班觀摩學習成果，看到籃球班學生上籃、傳球甚至比賽，動作非常靈活，桌球班學生開球、接球、殺球動作俐落，學員均表示教練幾週的教導讓他們受益無窮。

2022北台中青少年暑期研習營因疫情未辦開幕式，上月11日熱烈展開為期五週免費課程，共有16所學校，150位學員報名，從8到16歲都有，籃球班在大甲體育場風雨籃球場舉行，桌球班學習場地則是順天國中與外埔國中。吳敏濟今天邀順天與外埔國中校長到大甲體育場及外埔國中，觀摩學員的學習成果。

協辦單位順天國中校長陳隆彬說，炎炎夏日學生若只待在家裡，對身心都沒有幫助，最好是能從事戶外活動，讓學生透過籃球訓練，不僅樂在其中，還能學到團隊合作。籃球班王姓學生表示，在這裡學到基本運球及傳球技能，趙姓學生也說，在金牌教練指導下，學會進攻與防守技巧，更能因應場上變化。

協辦的外埔國中校長林誠迪表示，外埔是鄉下地方，讓學生有正當休閒，也提升運動技能。桌球班李同學開心地表示，來學桌球後讓她專注力提升，也遠離3C產品，免疫力提升。另一位郭同學也說，在此學到如何切球與拉球，他很喜歡教練。張秋敏教練表示，先引起興趣再教各種技巧，讓學生反應更敏捷，也提升智力。

吳敏濟強調，他10多年前有鑑於暑假期間有些青少年跑去飆車、沉溺電玩甚至染上毒品，影響身心健康，決定開辦暑期青少年研習營，有籃球、桌球及繪畫班，文武皆備多種選擇，多年來獲得家長肯定。家長表示學生參加後讀書更專心，注意力更集中，參加這種活動非常好，希望能繼續舉辦，也因為人數有增加，未來會考慮增班，造福更多青少年。