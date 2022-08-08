中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增9例本土BA.5個案，均在北部，分別為5例台北、2例新北、2例桃園，其中4人為2起家庭群聚案，目前共匡列20人，其中11人陰性、5人陽性，餘安排採檢中。 指揮官王必勝今天也指出，BA.5確實有在社區傳播。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，上周新增9例本土BA.5個案，分別為4男5女，年齡介在10歲至60多歲，皆是北部個案，發病日介於7月25日至8月3日，確診日則介於7月27日至8月3日，目前已匡列20名密切接觸者，其中有11人陰性、5人陽性待進行基因定序，其餘4人則還在檢驗中。

羅一鈞指出，今公布的本土BA.5病例包含2起家庭群聚，共有2人確診，皆在匡列接觸者與採檢中，目前國內BA.5病例數約佔整體5％，與前段時間的2～3％略為上升，預期未來幾周北部的BA.5病例將逐漸爬升至10％，目前全國本土BA.5也來到23例。另外，尚無BA.4或BA2.75本土確定病例。

羅一鈞表示，9例本土BA.5中，其他5位的散發病例，傳染來源都還在調查中，很多的個案同住家人都曾經確診過，不排除是被更早發病確診傳染，不過都還需要後續定序比對，但看到整個佔比是10%，顯示北部應該是有傳染鏈持續中，且2起家庭群聚及5名的散發病例，除了家庭群聚的接觸者接觸者一致外，其他各自的序列都不是完全相同，顯示有各自的傳染來源，不是同一個病毒株在同個地方擴散，因此社區中是有多點散發的傳染鏈在進行，提醒民眾疫情看起來平穩，仍要做好防疫。

另1例本土個案為今(2022)年8月1日公布之北部 30多歲男性BA.5本土個案家庭接觸者，已於8月3日記者會說明。

指揮中心表示，國內境外移入個案中新增檢出8株Omicron BA.4及64株Omicron BA.5，個案分別為45例男性、27例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於今年7月16日至7月30日。其中檢出Omicron BA.4個案為美國(2例)、柬埔寨、英國、香港、泰國、越南、韓國(各1例)；檢出Omicron BA.5個案分別自菲律賓(9例)、美國(5例)、印尼、泰國、義大利及澳大利亞(各4例)、法國、馬來西亞及新加坡(各3例)、加拿大、阿拉伯聯合大公國、英國、荷蘭及德國(各2例)、土耳其、日本、印度、吉爾吉斯、西班牙、希臘、亞美尼亞、波蘭、芬蘭、柬埔寨、埃及、馬爾他、越南、葡萄牙及韓國(各1例) 移入。

截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.4為71例、BA.5為468例、BA.2.75為2例。

指揮中心指出，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力；世界衛生組織（WHO）於8月3日資料指出，BA.5變異株現為全球主流株，佔比約為70%，BA.4變異株佔比約為12%，迄今至少100個國家通報 BA.5變異株感染病例，已於歐美及日、韓、紐、澳等多國廣泛傳播，造成病例、住院及重症數增加，鄰近新加坡、中國大陸、香港、泰國、印尼及越南等亦均報告BA.5變異株本土疫情。依現有研究顯示，已接種3劑mRNA疫苗成人且曾感染Omicron其他亞型變異株者，對BA.5變異株仍具9成保護力，另BA.5變異株感染者整體住院風險低。