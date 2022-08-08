1名網友於新竹高鐵站附近人行道，發現1輛遭警方取締違停的機車，原PO上前一看嚇傻，因為該輛機車違停24小時被連續開4張罰單，貼文一出，網友們直呼：「不錯，警察有在做事」、「難得有認真員警」、「還敢不停停車場」、「VIP的位置收VIP費用」。

1名網友於臉書社團《新竹爆料公社》發文，日前他行經新竹高鐵站時，見到1輛違停的機車上插滿罰單，畫面中可見，該輛機車違規停於人行道上，違停時間自5日晚間9時到6日晚間9時許共24小時，該輛機車的左右後照鏡，及前後座都各插上1張罰單，共計被開罰4張，原PO見狀不禁發文直呼：「違停24小時被開4張」。

文章曝光後網友友們紛紛留言：「VIP的位置收VIP費用，沒毛病」、「付費停車不香嗎」、「貪方便」、「有的人就是心臟強，開著～開著～就麻痺了」、「車主打算集八張整台把他貼滿」、「笑死還敢不停停車場」、「六小時才一張，怎沒有一小時開一張真可惜」、「加油，再三張就可以召喚神龍了」、「停車場一天150」。

不少人大讚員警認真執法：「讚讚，警察杯杯辛苦了」、「高鐵站附近一直開很勤，六七年前連假就被開過，還整排被開」、「不錯，警察有在做事」、「就是要這樣，嚴格執行，強力打擊違法行為」、「值得鼓勵認真的警察們」、「難得有認真員警，通常開一張意思意思」。