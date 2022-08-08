今（8）天是父親節，因為有行程的關係，民進黨桃園市長參選人林智堅昨天就趁空前往岳父家送禮。林智堅透露，岳父過去每天起大早南下工作，結束後拖著疲憊的身軀回家，最終決定落腳桃園，而這也是桃園許多長輩的故事。

林智堅昨日在行程間的空檔，抽空到岳父家送父親節禮物，兩人還一起拍了照。他表示，這個客廳不僅是他太太成長的地方，包括他第一次見岳父岳母、迎娶、提親等，也都是在這個客廳進行。

林智堅指出，他的岳父其實是雲林人，國小畢業後跟著師父到台北學手藝，從木雕、木工到營造，用他的一雙手撐起全家人的生計，隨著北二高開通後，接到越來越多桃園、中壢、新竹等地的工作，每天起大早南下，工作結束後又要拖著疲憊的身軀北上回家，直到民國83年才決定落腳桃園，成為桃園人。

「他的打拚史，如同桃園許多長輩的故事一樣。」林智堅說，許多長輩都是想要讓家人過得更好而來到桃園打拚，在他們努力工作照顧家庭的同時，也讓桃園這座城市發展得越來越好，「預祝每一位爸爸父親節快樂，感謝你們扛起責任、扛起家庭，讓孩子們快樂成長，你們辛苦了！」