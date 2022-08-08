為了照顧轄內弱勢學生，身兼台南市新營區濟安宮主委的市議員蔡育輝，今年偕管理委員會委員們捐出20萬5840元，每天挹注20元至新營區332位弱勢學生8月的暑假營養午餐補助，加上台南市政府原有每餐60元的補助，總計80元，讓學生們吃飽飽。

近2年受疫情衝擊，對經濟弱勢的家庭可能更加辛苦，蔡育輝說，今年物價飛漲，很多常見的平民美食價位不再親民，想吃一頓飯得付更多飯錢，不捨成長中的孩童餓肚子，因此極力向市府教育局爭取提高營養午餐補助。

台南市政府教育局副局長吳國珉表示，台南市政府為保障弱勢學生寒暑假營養午餐不中斷，過去一直持續補助他們的寒暑假營養午餐，自縣市合併升格至今，每餐補助50元，因應近來物價波動，今年暑假起每餐提高為60元。

新營濟安宮延續去年加碼補助弱勢學生暑假營養午餐的暖流，身兼濟安宮主委的蔡育輝8日與管委會委員們舉辦捐贈記者會，吳國珉代表市長黃偉哲頒發感謝狀，感謝廟方的善行義舉。

蔡育輝提到，廟方秉持著「取之社會，用之社會」的精神，加碼補助新營13所國中小332名弱勢學生8月的暑假營養午餐，也希望這項善舉能成為每年的傳統，讓發育成長中的學子都能好好吃午餐。