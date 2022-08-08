國際糧農組織（FAO）統計指出，全球每年浪費掉的食物高達生產量的三分之一，為處理剩食，還會增加額外碳排放量。為此，台塑企業暨王長庚公益信託致力推動惜食及續食，今年再度贊助臻佶祥協會348萬元，成立「食物銀行共享園區-花蓮站」。

台塑企業強調，為服務更多弱勢家庭，也推廣惜食及續食觀念，2022年贊助臻佶祥協會成立「食物銀行共享園區-花蓮站」，希望能將服務範圍擴大至東部偏鄉，協助中小型機構、學校、社區及部落等。預計每年服務6,000人次，減少近500公噸物資浪費。

為照顧全台各地有需要的弱勢民眾，台塑企業暨王長庚公益信託因地制宜的規劃包含「國中技藝 教育扎根計畫」、「無家者服務計畫」、「失親兒助學金計畫(協助單親或父母雙亡家庭兒少穩定就學)」、「弱勢家庭國中生營養早餐計畫(和偏鄉國中合作提供早餐協助弱勢學生可專注學習)」及「早療服務成效提升計畫」等不同專案。

台塑企業表示，管理中心常務委員、也是王長庚公益信託主任委員的王瑞瑜認為地球資源有限，食物浪費不但造成經濟損失，也加劇氣候暖化的危機，若能透過推動惜食、續食，不但是將資源有效利用的具體做法之一，還可協助弱勢民眾得以溫飽。

因此，台塑企業2019年起有計畫地支持續食行動。先與「臻佶祥社會服務協會」合作，透過贊助「惜食中途島」設施設備262萬元，擴大該會處理善心物資之量能，再媒合其將食材轉發至無家者服務單位，讓資源長期有效被利用。

為協助無家者自立，台塑企業2020年與「芒草心慈善協會」合作成立北部地區第一個「女性收容據點-潭馨園」。2021年除擴大與「人生百味文化建構協會」合作成立該會第一個「男性收容據點-百味家屋」，輔導及培力無家者達到就業與租屋的目標；也贊助台北「食物銀行共享園區」415萬元，支持臻佶祥協會擴大食物銀行的資源整合。

台塑企業指出，近二年疫情肆虐，許多家庭因經濟活動緊縮而停班、失業，加上通貨膨脹與民生物價高漲，食物銀行即成為弱勢家庭、獨居長者及無家者補充基本生活物資的主要來源。決定將惜食、續食理念及服務再擴大至東部偏鄉。

此外，為讓花蓮的國小學童有機會直接與美國人學習英語，認識及體驗多元文化，長期推動「偏遠地區英語能力提升計畫」，從2018年起至2021年合計捐贈2,400萬，累積受益10,502人次。