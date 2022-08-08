國民黨高雄市長參選人柯志恩8日參加「宅神」朱學恆直播節目，面對如何拉近與年輕人的距離等提問，柯志恩認為，國民黨與青年的溝通觀念確實有待調整，所以她現在必須將自己的政黨先拋到一旁，用其他方式取得民眾支持，而不是讓大家因為她是國民黨派出的參選人而認識柯志恩。

柯志恩表示，國民黨與年輕人的距離確實有待調整，她擔任大學教授時，學生不知道她有國民黨籍，可以跟她談論許多事情，並且從教學評鑑中表達對她教學的肯定，但當青年知道她是國民黨籍，對柯志恩的喜愛度就會大幅下降，代表年輕人對國民黨還是有根深蒂固的舊有印象。

柯志恩指出，她也必須承認，國民黨確實有一些人說出的話語，是完全不符合年輕世代的認知。她目前最好的做法就是，讓大家認識柯志恩本人，當民眾相信、認同她之後，大家根本不會在意柯志恩屬於哪個政黨，所以她現在必須透過各種方式讓大家認識柯志恩。

對於城市治理部分，柯志恩表示，高雄不缺硬體建設，她是2個孩子的媽媽，她會非常強調軟體部分，包括公安、治安、環安、交安等等，最重要就是要讓所有人民心安，她覺得軟體部分有太多細節需要加強，未來這些都會在她的政策白皮書內加強論述。