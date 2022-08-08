美國眾議院院長裴洛西訪台後，引起中國大動作強硬反制，除了類封鎖的3天軍演外，也對台展開政經施壓威脅，國民黨黨團今召開記者會痛批，在緊繃的父親節面對中國在政治經濟對台灣的圍堵，沉重地請教蔡英文總統、民進黨官員，台灣對策在哪裡？蔡政府是否已經已經準備好相關因應？呼籲大陸當局必須克制，也反對民進黨刻意操弄兩岸緊張。

國民黨立委費鴻泰質疑，黨團要譴責中共政權，這不是中國人、也不是中華文化該有的樣子，民進黨宣稱反共，但自己行徑卻最像共產黨，所有資源緊抓手上， 不聽話的人就扣帽子、清算。國內外專家都說習近平要連任，對外挑起矛盾，好讓老百姓忘掉生活的辛苦，但民進黨也如此，上周最開心的莫過於林智堅、陳明通，中共軍演讓論文門爭議被遺忘。

費鴻泰重申，國民黨團反對中共威嚇台灣，呼籲大陸當局必須克制，同時也反對民進黨刻意操弄兩岸緊張，「小粉紅跟塔綠班其實相同，這兩種人都非常可惡」，他呼籲蔡政府想想往後兩岸貿易會變成怎樣，當老共不斷軍演，我們的能源政策、僑外投資又會變怎樣。

副書記長鄭正鈐指出，台灣向大陸出口占比，從2016年40.1％，到2021年42.31％，持續上漲中。大陸海關總署統計，今年上半年出口1.7兆美元，進口1.3兆美元，這段期間大陸對全球順差3854億美元，對台逆差將近800億美元，台灣對大陸順差798億美元，較去年成長16.4％，如此可見兩岸貿易依存度這麼高，台灣長期對大陸呈現順差狀況。

鄭正鈐認為，在這次軍演後，中國大陸對台對經濟封鎖的手段，可預見將會越來越嚴格，民進黨執政無法好好處理兩岸問題，就應該有更積極作為，蔡總統依舊文青式的呼籲，行政院五大要點措施未必有效果，這一波軍演，政府若是繼續放牛吃草，人民會碰到更多經濟上的壓力。

書記長李德維表示，根據今年6月公佈的公務機關資安稽核狀況報告，在針對網域主機安全防護檢測項目上，成績是100分，受稽核機關甚至包含這次受傷慘重的外交部。

李德維提到，根據「服務型智慧政府2.0推動計畫」 每年政府花將近4.5億元預算，預計從從110年度到114年度進行相關資安防護，沒想到兩岸一緊張，這筆錢就好像丟在水裡，甚至連數位發展部的官網都是外包，這樣的資安能讓民眾安心嗎？政府必須做好策略因應，資安絕不能掩耳盜鈴。

李德維表示，民進黨享受過去國民黨執政打下的ECFA基礎，所以才有如此高對大陸的出超，一旦兩岸發生經濟戰爭，台灣又該如何面對？這是蔡英文、蘇貞昌必須好好面對的問題，絕對不能甩鍋給民眾面對，請民進黨政府不要出賣台灣人幸福安全，獲得政治上的利益，請做好在經濟上的因應和準備。