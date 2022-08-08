國民黨發言人白喬茵質疑高雄台積電建廠預定地積水問題，引發綠營圍剿，民進黨立委趙天麟還至民進黨高雄市議員林智鴻臉書留言聲援，批白「憨粉白女士的水準，不意外！」白質疑，趙這種發言水平，竟還自詡為下屆高雄市長頭號人選。

白喬茵也發文揶揄趙天麟，罵人家「憨粉」已經過時了，現在流行的是綠草包和抄跑，趙跟上時事好嗎？請趙為自己的錯誤示範，為自己的口出惡言道歉。

白喬茵質疑，一個位高權重的大立委竟用這種標籤式歧視言論來霸凌一個毫無公職身分的人，現在高雄是連監督都不行？民進黨高官是每個人都把自己當皇帝？提出質疑要被砍頭？難不成台積電預定地的水是她去放的、照片是她去P的？

白喬茵表示，自己多次表達歡迎台積電，也期待高雄產業能轉型，但不樂見市府用粗暴方式，一夕間不顧後果地製造百倍、千倍汙染，讓當地人承受惡劣環境、傷害健康；準備好再開始很難嗎？還是選舉到了，沒準備也要硬幹？