出身芎林鄉的鏈球國手余雅倩，4月在日本「2022織田幹雄田徑紀念賽」一舉以64公尺34佳績勇奪金牌，更打破全國紀錄，8日返回母校芎林國中指導學弟妹鏈球技巧，縣長楊文科特地前往頒發5萬元獎勵金，勉勵芎林國中體育班學生要精益求精，向優秀學姊看齊，繼續在運動項目發光發熱。

余雅倩是芎林國中體育班第一屆學生，目前就讀國立台灣體育運動大學，去年10月在全國大專校院運動會擲出64公尺12的成績，打破全國紀錄，在日本參賽擲出64公尺34拿下金牌，不但再度刷新台灣全國紀錄，這成績也成為亞洲年度排名第一。

余雅倩8日趁著休假返回芎林國中，指導體育班鏈球項目的學弟妹們技巧，楊文科也到場觀看，並欣賞跆拳道與韻律體操選手表演品勢項目及團隊五球後，頒發5萬元獎勵金給余雅倩。

楊文科肯定芎林國中校長徐俊銘對體育班的經營及發展成就，特別是余雅倩在「2022織田幹雄田徑紀念賽」拿下金牌，另2年級的選手林沛萱也在今年全中會5項全能及跳高項目雙雙奪金，相信在明年新竹縣主辦全中運，芎林國中選手一定會大放異彩。

余雅倩說，是第一次出國比賽，因期許有好成績，心裡有點壓力，特別尋求師長協助心理諮商，讓自己的心情放鬆一點，吃飽、睡飽後上場比賽，只想著盡量發揮，果真收到效果，獲得好成績。

她感謝楊文科縣長對運動選手的關注，希望縣府能夠愈來愈注重新竹縣的體育發展，讓選手的努力都能被看見。

教育局長楊郡慈表示，芎林國中體育班招收田徑、跆拳道與韻律體操項目，10年來已在田徑項目培育出4名國家代表隊選手，今年全中運除了林沛萱有亮眼成績外，跆拳道拿下隊史最佳的國女團體品勢第5名，韻律體操隊則在全國韻律體操錦標賽獲得團隊5球第3名。