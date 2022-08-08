2022新北國際視訊採購商洽會將在8月23日、24日登場，活動聚焦在5G、AIoT串聯「智慧觀光與零售」、「智慧車聯與電動車」、「智慧製造」、「智慧健康」及「金融科技」五大洽談主題，現已有9國、36家國際企業報名，並吸引國內百家企業參與。經發局指出，為了提供企業充裕時間準備報名文件，報名將延長至8月15日，邀請業者一起拓銷海外商機。

經發局長何怡明表示，國際買家需求多是LTE／5G專網設備、無人駕駛系統、智慧交通管理平台、智慧旅遊／零售管理系統、工業機械與智慧製造解決方案，以及元宇宙與金融科技應用等合作，目前報名的國內企業都具有亮眼產品，像是獲得2022美國CES穿戴科技項的創新大獎「5G／4G穿戴攝影機」、獲得台灣精品獎的AI邊緣運算車載解決方案-鐵道專用電腦等，已吸引不少買家目光。

除了結合線上視訊進行實體洽談外，現場也建置元宇宙技術應用展示，邀請技嘉集團、HTC和華電聯網3家企業展出，串連VIVERSE元宇宙平台、可攜式5G行動專網解決方案、AI智慧臉部辨識解決方案、數位分身技術等展品，讓與會者體驗元宇宙整合技術。

經發局指出，新北國際視訊採購商洽會將透過「新北產業媒合平台」，與會業者登入註冊報名後，即可根據需求進行初步媒合，買家能藉由賣家上傳的產品型錄、影音型錄、產業快速搜尋功能，找到需求產品，詢價後也會有專人服務，追蹤媒合狀況，提升企業形象曝光。

經發局補充，業者對國際商洽有興趣，可至活動網頁（https：／／reurl.cc／d2Eqkz）查詢，或電洽02-25987495分機110柯小姐、分機107李小姐諮詢。