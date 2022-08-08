國史館臉書更改後(取自臉書截圖)

國史館昨天在臉書引用學者說法，指聯合國與國際社會都認定「中華民國」已經由北京政府代表、繼承，遭在野黨和網友抨擊砲轟。國史館今天發出新聞稿重申，學者有各自觀點，並不代表國史館立場，更非國史館「主張」。歡迎各界多多指教，但不歡迎亂扣帽子或藉機滋生事端。

國史館上個月14日邀請許慶雄主講「民主國家與憲法」，昨天在臉書貼出演講影片及內容簡介，並指出，「中華民國」是什麼，聯合國與國際社會都認定「中華民國」已經由北京政府代表、繼承，為何台灣各界人士都不知道？讓網友炸鍋，怒批「這是哪一個國家的國史館」？由於國史館隸屬總統府，國民黨更點名要求蔡英文總統說清楚。

國史館昨晚緊急將這段文字標示「許慶雄教授：」撇清這段文字是來自許慶雄的演說而非國史館的說法，館長陳儀深也發出聲明表明並非國史館主張。

國史館今天再度發出新聞稿說明指出，國史館每周四都有不同領域的學者來館演講，學者有各自的觀點，「這些學者演講的內容，並不代表國史館的立場、觀點，當然更非國史館的主張」。

國史館表示，許慶雄演講當天，館長陳儀深就在現場，演講最後也起身表達不同意見，「如有觀看全程影音者，自然明瞭當天純屬一場學術討論，此有演講全程影音紀錄可憑」。

對於國史館臉書小編在第一版貼文引述演講內容，卻未加引號，國史館認為，這容有疏失，但已立即改正，以後也會檢討改進。然卻有媒體與部份政黨人士誇大嫁接指為「國史館稱」「國史館主張」，藉此無限上綱，實令人遺憾。

國史館強調，該館英文名字是Academia Historica，有相當程度的學術性，不是「一言堂」，臺灣已不是威權體制國家。歷史的多元性、可辯論性，是民主國家的重要價值。國史館歷年來舉辦多場學術研討會，並集結出版成論文集，其中不乏對中華民國定位的討論，「歡迎各界多多指教，但不歡迎亂扣帽子或藉機滋生事端」。