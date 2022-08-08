中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員短今（本名胡馨儀），有一張神似俏麗可愛的臉蛋和D罩杯，還有173公分高䠷身材，在啦啦隊中人氣相當火。有「極品大隻馬」、「青筋女神」稱號，曾與同期的峮峮被票選為PS女孩新人王。日前七夕，短今在粉專釋出數張福利照，大秀魔鬼體態，超過上萬人瀏覽。

在七夕當天，短今在IG上發出一則貼文以及幾張相片，只見短今把波浪長髮盤成麻花造型，身穿一件充滿鄉村氛圍、粉色與水藍色相間的碎花窄裙，泡泡蓬袖的設計讓短今顯得更可愛，但上半身的上衣V字剪裁，讓雪白又豐滿的上胸顯露出來，深邃的事業線一覽無遺，配上肉感蜜大腿，又性感又可愛。

短今側坐，露出深深的事業線。(圖/短今IG、臉書)

這則貼文一出，PS女孩隊長廖小安、隊友陳伊留言直呼「太辣了」，許多網友更是難以招架，「要送醫院輸血了」、「穿這件戰袍...化身最美的情人節禮物」、「誠意滿滿」、「這衣服有夠浮誇，但是人人愛」、「超吸睛的」、「這種不給讚，真的說不過去」、「歐洲俏農婦」！

漂亮又身材火辣的短今也在昨天表達自己外貌與身材的看法，她分享了韓國知名女團mamamoo華莎也曾因為外表不符合現在流行的審美觀，遭受網友的謾罵與批評，而短今也有類似煩惱，但她後來想開，霸氣喊話「憑什麼要接受什麼樣子就是美、什麼樣子就是流行，我就覺得現在我超美！超喜歡這個狀態的我！」