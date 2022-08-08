新竹市8日新增327例確診個案，今年以來累積8萬9618例，居家照護者為3645人，居家隔離為821人。市府呼籲，尚未完成基礎劑及追加劑接種的民眾應盡速施打，高風險族群則應完成第2次追加劑接種。

市府衛生局表示，「打疫苗、戴口罩、勤洗手」仍是預防COVID-19感染最有效的策略，民眾應積極配合各項防疫措施，於必要場合確實佩戴口罩、減少出入人潮密集場所，並持續做好個人防護及配合防疫、檢疫規範，以維護國內社區安全。