中央8日公布新竹縣新增495例確診案例，分別為262名男性和233名女性，年齡分布在0至92歲，12歲以下88位、65歲以上34位，確診者集中在18至64歲青壯年佔6成9。目前新竹縣居家隔離730人，居家照護列管2502人，今年累計確診122704人。

新增確診者分布在竹北市190例、竹東鎮82例、湖口鄉86例、新豐鄉56例、新埔鎮32例、關西鎮11例、芎林鄉11例、橫山鄉2例、寶山鄉14例、北埔鄉7、峨眉鄉3例、尖石鄉1例、五峰鄉0例，均安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，由於國內陸續出現Omicron變異株BA.4／BA.5個案，且邊境政策逐漸開放，未來社區感染風險提升，呼籲年齡滿6個月以上尚未接種疫苗民眾儘速完成建議接種劑次。

衛生局提醒，除了接種疫苗外，也要注意個人防護照顧，如有出現上呼吸道相關症狀，應即時快篩落實通報，並遵守1人1室居家隔離。

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1060＆sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1040＆sms=10033