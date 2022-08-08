群光(2385)持續進行優化產品組合，轉型至高單價產品，創造高附加價值，非PC產品營收比重已達55%，上半年成長已超過三成。展望下半年非PC成長動能仍優於PC，非PC成長動能可望年增逾2成，H2整體營收會再優於H1。

法人認為，群光今年高單價鍵盤將持續提升鍵盤營收及獲利，AI影像產品應用廣泛且成長動能充足，加上群光因應中美貿易關稅紛擾而在泰國興建的新廠，已經順利運轉超過一年半，產品主力為AI影像產品，去年泰國新廠已佔整體營收約一成，今年在AI影像客戶需求維持高檔，以及半導體料況舒緩的幫助下，泰國新廠營收預計將再成長約50%，占營收比可望達14~15%。在營收成長動能充足以及匯率有利的情況下，法人預期群光Q3仍有旺季可期，下半年表現將優於上半年，並且今年營收及獲利將繼續突破2021年紀錄。至於全年營收上看1200億元，EPS則上看10元，賺近約1個股本。今年上半年新台幣貶值，群光匯兌收益已達3.2億元新台幣。

法人估，群光高單價鍵盤為今年鍵盤營收成長的主力，主要由商用NB的LED背光鍵盤與2-in-1裝鍵鍵盤所驅動。群光為鍵盤產品領先廠商，市占率多年全球第一，且能迅速掌握商用NB鍵盤的需求，使得今年以來高價LED背光鍵盤出貨大增，因此消費性NB以及Chromebook需求下滑對於群光而言並未帶來衝擊，反而更優化群光NB鍵盤產品組合，使得今年NB鍵盤單價大幅提升，產品附加價值水漲船高。2-in-1裝置鍵盤今年出貨暢旺，客製化產品的單價更較LED背光鍵盤高，下半年出貨亦可期待，因此群光今年鍵盤業務的特點就是高單價需求特別旺，今年上半年成長已超過25%，是推升今年鍵盤營收的最大主力。

群光在影像產品的研發能量為業界的佼佼者，近年更憑藉著優異的研發能力，以AI為影像產品增加附加價值。今年第二季，AI影像產品已占群光影像營收將近七成，年成長超越三成，總計上半年成長超過五成。群光AI影像產品應用廣泛，在監測相關領域中，智慧家庭的應用為最大宗，群光製造的IP Cam與智慧門鈴是全球tier-1大廠的主力產品，而為歐系客戶製造的高階商用監測IP cam，則成為成功進軍商用監測的首號產品；在車用領域，則有駕駛監測系統隨時偵測駕駛的行車狀態；在家電生活領域，亦針對日系知名智慧電視提供影像模組，提升觀賞電視的影音體驗；在醫療產業的領域，群光供應影像模組給拋棄式內視鏡廠商。除此之外，過去幾年因受到COVID-19疫情影響，更增加使用者對影像裝置的需求，因此智慧視訊會議的影像產品也是客戶競相推出的品項，許多客戶亦開始加強影像模組的規格以及新增AI功能，更有客戶推出螢幕內建AI影像模組的產品，在在都增加影像產品應用的廣度。展望第三季，影像產品將是帶動群光營收的主要推手，法人預估第三季營收將持續成長，有機會創高。