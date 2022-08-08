電力產業的設備供應商西門子能源(Siemens Energy)周一提出警告，稱2022年的虧損將比原先預期的嚴重。該公司對於俄羅斯業務的重整，導致產生2億歐元的虧損。

該公司負責維修北溪一號Portovaya壓縮站的天然氣渦輪機，此前與俄方的縮減天然氣供應產生紛爭。西門子能源表示，由於相關特殊項目的費用，今年的虧損將超過5.6億歐元。

西門子能源在2022年從西門子分拆，並對風力渦輪機製造商西門子哥美颯(Siemens Gamesa)握有多數股權。該公司此前預估，今年虧損將持平於去年的5.6億歐元。

今年稍早該集團還表示，在莫斯科入侵烏克蘭之後，將停止在俄羅斯的所有新業務。該集團補充說，俄羅斯佔的銷售百分比很低，只有個位數。

西門子能源還指出，西門子哥美颯持續疲弱，拖累該公司上季業績表現。西門子能源已經宣布，以40億歐元現金收購該公司剩餘的33%股份。

執行長Christian Bruch說，西門子哥美颯新的管理階層將執行嚴格的扭轉虧損計畫。

西門子能源上季營收為730億歐元，年減4.7%。訂單持續強勁，為年增60%。由於俄羅斯業務重整費用，調整後息稅折舊攤銷前獲利(EBITA)為虧損1.31億歐元。