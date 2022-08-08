佳世達(2352)今（8）日舉行第二季線上法人說明會，由於高附加價值事業獲利均較上季和去年同期顯著增加，帶動第二季雙率雙升，毛利率14.8%和營業淨利率3.6%均較上季和去年同期提升，其中毛利率更創下十年新高紀錄，比第一季增加1.9個百分點，高附加價值新事業仍將是未來最重要的成長動能。

佳世達董事長陳其宏表示，佳世達在價值轉型的藍圖上，先執行高附加價值事業營收過半，未來將進一步提升為獲利過半。透過聯合艦隊合縱連橫、協同成長的方式，不僅佳世達本業毛利、淨利持續提升，聯合艦隊成員包括明基三豐、友通、其陽、明泰、仲琦、眾福、勝品與矽瑪等，上半年也紛紛交出亮麗成績單。

佳世達總經理黃漢州表示，第二季即使受到疫情封城、缺料、物流及成本上漲等變數影響，團隊積極應變調整，再加上先前布署高附加價值事業發展，帶動本業獲利逐季增加。未來雖然仍有通膨、升息等種種挑戰，在零件供應鏈改善下，將持續積極供貨，提高醫療、網通等高毛利產品占比。

關於四大事業的營運表現，佳世達指出，四大事業第二季營收年增率均呈現雙位數成長，高附加價值事業獲利則較上季和去年同期均顯著增加。

醫療事業是營收成長率最高的事業，較去年同期增長25%，毛利率與營業淨利率雙率雙升，較上季與去年同期提升，營業淨利金額也呈倍數成長。

資訊事業方面，第二季營收增長14%，營業淨利較上季顯著增加，受惠於商業及工業用需求強勁，亦帶動獲利較第一季提升。

智能方案第二季營收也比去年同期成長14%，毛利率與營業淨利率已連續兩季上升，受缺料影響程度已逐漸降低。

網通事業營收年增10%，毛利率及營業淨利率雙創歷史新高，且連續五季上升，受缺料影響程度也已逐漸降低。