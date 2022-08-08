友達(2409)旗下友達頤康長期耕耘健康及照護產業，更將運動健康管理方案成功導入「心悅健康促進中心」，並於今日正式啟用，串聯跨領域專業資源，不僅為社區居民及樂齡族群打造全新的健康運動空間，同時提供個人化健康管理服務。

「心悅健康促進中心」設立於桃園楊梅，由國內專業醫療技術服務集團承業生醫打造，結合怡仁醫院深耕多年的在地經驗，由醫院提供專業運動衛教諮詢，並率先導入友達頤康智慧運動健康管理方案，透過友達頤康「運動健康管理平台」串連「AI功能性運動設備」，以評估、制定、執行、追蹤、調整模式，打造專屬個人的全方位健康管理服務，提供使用者更加全面及系統化之運動健康生活指導，致力協助中高齡族群邁向健康活力新生活，享受運動帶來的健康效益。

友達頤康運動健康管理平台，係採用PDCA循環概念進行個人運動紀錄規劃與管理，包含規劃（Plan）、執行（Do）、查核（Check）、行動（Act）四階段，並搭配適合中高齡族群的智能運動設備與生理量測設備，讓運動對健康的促進效果能一目瞭然，輔助專業團隊有效獲取數據化資訊進行計畫制定與調整。

友達頤康AI功能性運動設備，則能夠同時兼顧安全運動與體能訓練，內建動作評估功能，並以雷達圖方式呈現AI運動處方，幫助專業團隊進一步分析使用者需要強化的部位及功能。此外，指導者也能依使用者表現，持續進行個人化設定調整，並在訓練時提供視覺與聽覺輔助，幫助使用者適時調整、獲得正向激勵。

友達頤康以運動健康管理平台為基礎，透過AIoT連結功能性的運動設備及生理量測設備，打造樂齡健身俱樂部，讓銀髮族群能在科學化、數據化的有效輔助下，進行心肺、肌耐力、伸展、協調等多元運動訓練，為年長者打造更全面的健康活動空間，減緩老化帶來的健康風險、降低疾病衍生的長期照護負擔。