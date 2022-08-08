水手、天使系列賽於8日結束，水手最後一戰6比3獲勝。天使隊還遇上倒楣事，大谷翔平在混亂中與水手左投岡薩雷茲（Marco Gonzales）發生碰撞，左腳掌被狠踩了一下，疼得他直跳腳，防護員趕緊上前查看。岡薩雷茲說：「我感覺很糟，我重壓到他的腳，幸運的是我的腳踝沒有扭得太嚴重，比賽還可以繼續。」兩人都受到一點傷但沒有退場。

事發於3局上半，天使沃德（Taylor Ward）擊出安打，二壘的岡索林（Phil Gosselin）直衝本壘，但是水手及時回傳將他觸殺出局。此時鏡頭就看見大谷拿著球棒在一旁跳腳，由於轉播鏡頭集中在跑者，第一時間主播也沒發現他怎麼受傷的。

Here you can see what happened to Ohtani. Marco Gonzales was going to back up the plate and they collided. Ohtani is still in the game. pic.twitter.com/xBFmwjuvr0 — Jeff Fletcher (@JeffFletcherOCR) August 7, 2022

Get out the rye bread and mustard, Grandma! pic.twitter.com/cx9Q6YQD5A — Seattle Mariners (@Mariners) August 7, 2022

後來用鳥瞰鏡頭才發現，大谷翔平是沃德後面的棒次，沃德打擊出去之後，大谷就開始往打擊區移動，不巧投手岡薩雷茲要回本壘協防，他是倒退跑步的，大谷的視線也盯著岡索林，冷不防被岡薩雷茲踩了一下。岡薩雷茲當場跌倒在地，這種情況他也可能受重傷。天使總教練內文（Phil Nevin）後來確認大谷沒事。

然而大谷在系列賽表現不佳，此戰有擊出安打，但是4連戰僅有16支2，打擊率略降至0.253，總攻擊指數0.836仍是全隊最佳。水手靠著溫克（Jesse Winker）3局下的滿貫全壘打一路領先到最後，在系列賽戰成2勝2負。