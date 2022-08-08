國民黨基隆市長參選人謝國樑的女兒小愛，由於天生有聽力障礙，必須裝設人工電子耳和助聽器，他過去曾以陪伴女兒的經歷，出書鼓勵其他聽損兒父母。今（8）日適逢父親節，謝國樑特別在臉書分享小愛錄製的一段影片，直呼讓他非常感動。

謝國樑今在臉書轉發「雅文兒童聽語文教基金會」錄下女兒特別給他的影片，小愛說，「很多人說我的爸爸是超人，什麼都不怕，媽咪說從來沒看過爸爸哭，但是因為我，讓我的超人爸爸偷偷哭了，因為我出生就聽不見，耳朵需要開刀，謝謝我的超人爸爸，幫我戴上超人耳朵，陪我學說話，我有禮物要送給我的超人爸爸，爸爸我能聽見你說愛我，我也愛你喔」。

看完小愛錄製的影片，謝國樑開心又感動，他說，真的很謝謝雅文基金會這幾年對小愛的悉心教導，讓她能夠恢復聽力，言語講話也跟一般孩子一樣，除了珍惜跟感恩兩個字以外，真的沒有什麼其他可以形容自己的滿足，真的謝謝雅文也祝各位好朋友們父親節快樂。

不少網友看到小愛錄下給超人爸爸的話後，紛紛留言表示，「小愛好可愛，謝國樑市長有女真好，88節快樂」、「貼心的女兒 太有愛了」、「很可愛的小女孩，希望你能快快樂樂長大幸福」、「好溫馨的小愛」、「令人動容」。